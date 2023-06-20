В Тюменской гордуме на 44-м заседании назначат выборы депутатов думы VIII созыва

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44-е заседание Тюменской городской думы состоится во вторник, 20 июня, оно станет завершающим в работе депутатов думы VII созыва.

С отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации города, в том числе, о решении вопросов, поставленных Тюменской городской думой, за 2022 год выступит глава города Руслан Кухарук. Народные избранники примут решения о назначении выборов депутатов гордумы VIII созыва, об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города, о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени", рассмотрят другие важные для жизнедеятельности областного центра вопросы.

Заседание начнется в 10:00, онлайн-трансляцию можно посмотреть на официальном сайте думы.