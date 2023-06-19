КПРФ выдвинула Ивана Левченко кандидатом на должность губернатора Тюменской области

КПРФ выдвинула кандидата на должность губернатора Тюменской области депутата Тюменской облдумы Ивана Левченко.
Решение о выдвижении коммуниста Левченко кандидатом на участие в губернаторских выборах принято на XXI (внеочередной) отчётной конференция Тюменского областного отделения КПРФ, в работе которой приняло участие 38 делегатов из городских районных партийных организаций Тюменской области, сообщает в пресс-слжубе партии.
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