Моор рассказал о соглашениях, достигнутых правительством Тюменской области на ПМЭФ

Четыре документа о сотрудничестве между правительством Тюменской области и российскими компаниями и регионами были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума 15 июня. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам первого дня работы делегации региона на ПМЭФ-2023.

"С временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким мы подписали соглашение о сотрудничестве между нашими регионами. Будем вместе работать по целому ряду направлений: от проектов в экономике и промышленности до молодежной политики и охраны окружающей среды", – рассказал Александр Моор. Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области – приоритетная задача, подчеркнул он.

Тюменские специалисты помогают восстанавливать социальную инфраструктуру в Краснодоне Луганской Народной Республики. Бизнесмены из Донецкой Народной Республики приняли участие в форуме предпринимателей Уральского федерального округа "Окно возможностей", который прошел в Тюмени в мае. Тогда же состоялась встреча губернатора Тюменской области с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым.

"Уверен, сотрудничество с Запорожской областью будет взаимовыгодным. Нам важно не только содействовать интеграции новых регионов в нашу большую российскую семью, но и стать партнерами. У них был и есть очень серьезный промышленный и экономический потенциал. К сожалению, в последние годы он был подорван. Поэтому сегодня наша задача – помочь его восстановить, выстроить новые кооперационные связи. Думаю, что новые субъекты Российской Федерации смогут в достаточно короткий срок стать самодостаточными", – заявил Александр Моор.

Еще одно соглашение о сотрудничестве губернатор подписал с тюменской компанией "Сибинтел-Холдинг", которая намерена в течение ближайших пяти лет инвестировать в региональную экономику порядка 30 миллиардов рублей.

"Например, мы намерены создать туристический кластер на родине Распутина в селе Покровском, объединив для достижения этой цели местных предпринимателей. В состав кластера могут войти ресторан, термальный источник, музей", – поделился планами генеральный директор компании Владимир Шевчик. Кроме того, "Сибинтел-Холдинг" планирует завершение реконструкции птицефабрики "Пышминская", расширение термального комплекса в Тюмени, строительство логистическо-складского центра, объектов малой энергетики.

"В условиях, когда между регионами возрастает конкуренция за российского инвестора, именно местные тюменские предприниматели помогают сохранить темпы развития нашей экономики. Правительство области, со своей стороны, окажет инвесторам всю необходимую поддержку", – заверил губернатор.

Соглашение с "Промсвязьбанком" направлено на поддержку малого и среднего бизнеса в Тюменской области. Банк присоединится к программе, в рамках которой региональным гарантийным фондом предпринимателям будут предоставляться поручительства по их кредитным обязательствам перед ПСБ. Также банк продолжит содействовать развитию молодежного предпринимательства.

Еще один документ, подписанный в рамках ПМЭФ-2023, касается очень важного для всего региона проекта по строительству в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня. Работа по созданию столь же масштабного образовательного центра идет и в Перми.

"Станем дружить кампусами. Сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики. Соответствующий меморандум о намерениях мы подписали с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным", – рассказал Александр Моор.

На сессии "Клуба губернаторов" "Новая реальность: актуальные направления развития регионов", которая прошла на ПМЭФ-2023 по инициативе Экспертного института социальных исследований, Александр Моор отметил, что помимо обмена лучшими практиками между регионами, пришло время создать отличающуюся от западной управленческую модель.

Отвечая на вопрос модератора встречи, директора департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, губернатор привел в качестве примера бурное освоение Западной Сибири в 1960–70-х годах, подчеркнув, что в нынешнее время тоже необходимо мыслить и планировать большими масштабами.

На полях ПМЭФ-2023 Александр Моор провел несколько рабочих встреч с крупными российскими и иностранными инвесторами. Несмотря на все сложности, связанные с антироссийскими санкциями, одна из компаний с иностранным капиталом, работающая в Тюменской области, по итогам прошлого года показала рост выручки. Более того, у нее есть планы по реализации нового инвестиционного проекта в нашем регионе.

"Это еще раз доказывает, что бизнес есть бизнес, а Тюменская область остается привлекательной и для российских, и для иностранных инвесторов", – подчеркнул Александр Моор.