Тюмень и Пермь договорились дружить кампусами

С Пермским краем будем "дружить" кампусами, заявил тюменский губернатор Александр Моор после подписания на полях ПМЭФ меморандума о намерениях с пермским губернатором Дмитрием Махониным..

"В Перми, так же как у нас, идёт работа по созданию масштабного образовательного центра. Сотрудничать будем в нескольких направлениях: в области науки, технологий, образования и цифровизации, а также в сфере молодежной политики", - отметил Моор.

В Минобрнауки РФ сообщили, приоритетными сферами сотрудничества в развитии тюменского и пермского кампусов определены рациональное недро- и природопользование, нефте- и газосервисные технологии, биотехнологии и медицина, креативные индустрии.