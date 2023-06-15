Моор рассказал о своих планах на ПМЭФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор присоединился к участникам Петербургского международного экономического форума, об этом он сообщил в своем телегам-канале:
Санкт-Петербург. Традиционное фото. Начинаем работу на Питерском международном экономическом форуме.
ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня, в планах у тюменского губернатора - встречи с партнёрами региона и потенциальными инвесторами, ряд соглашений и обсуждение с коллегами-губернаторами вопросов развития регионов страны.
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