Моор рассказал о своих планах на ПМЭФ

Губернатор Тюменской области Александр Моор присоединился к участникам Петербургского международного экономического форума, об этом он сообщил в своем телегам-канале:

Санкт-Петербург. Традиционное фото. Начинаем работу на Питерском международном экономическом форуме.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня, в планах у тюменского губернатора - встречи с партнёрами региона и потенциальными инвесторами, ряд соглашений и обсуждение с коллегами-губернаторами вопросов развития регионов страны.