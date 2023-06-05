Фуат Сайфитдинов: очень важно делиться опытом поддержки семей участников СВО

В Когалыме состоялось заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Комментируя основные итоги работы, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил, что вопросы, которые рассмотрели депутаты всех трех регионов, очень актуальные. Один из самых важных – меры поддержки семей военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции. "У каждого из трех субъектов есть свои практики, направленные на то, чтобы лучше обеспечить наших участников СВО, их семьи всем необходимым, окружить их заботой. Для нас очень важно этим опытом воспользоваться", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Он также обратил внимание на то, как развивается Когалым. По мнению спикера облдумы, это одна из лучших муниципальных практик не только в большой Тюменской области, но и в стране. "Поступательное развитие города – позитивный пример для всех. Особенно это пример сотрудничества градообразующего предприятия и муниципальной власти", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Он добавил, что при обсуждении вопросов поддержки внутренних перевозок воздушным и водным транспортом была поднята тема отсутствия авиационного сообщения между Когалымом и Тюменью. "Надеюсь, мы сможем коллективно этот вопрос решить. Возможно, в рамках программы "Сотрудничество", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков акцентировал внимание на том, что Совет Законодателей отошел от практики проведения заседаний в столицах субъектов. Депутаты уже побывали в Лабытнанги, посетили Тобольск. В этот раз они познакомились с Когалымом.

"Прекрасный молодой город, жемчужина Югры. Мы осмотрели социальные объекты. Это спортивно-развлекательный центр "Галактика", там один из лучших в стране океанариумов. Побывали на стройплощадке филиала Пермского госуниверситета, где в ближайшее время будут заниматься сотни студентов, посмотрели спектакль в филиале Малого театра и т.д. То есть Когалым живет, и очень динамично развивается. Все это благодаря поддержке компании "Лукойл", ее взаимодействию с администрацией города и депутатским корпусом", - рассказал Борис Хохряков.

Он добавил, что предложил Совету Законодателей наградить благодарственными письмами два университета Югры – Сургутский и Нижневартовский, которым в этом году исполняется 30 и 35 лет соответственно. А также отметить благодарностью легендарного бурового мастера Геннадия Левина, которому недавно исполнилось 85 лет.

Глава Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин напомнил, что на Ямале действует около 40 мер поддержки участников СВО и их семей. При необходимости эти меры господдержки могут быть расширены благодаря законодательным инициативам.

"Мы поддерживаем политику президента России Владимира Путина. Практически все доклады на Совете Законодателей были посвящены этому. И я хотел бы отметить тех ребят, кто сегодня находятся на передовой, защищают нашу Родину. У них должна быть уверенность, что их семьи окружены заботой и вниманием. Мы постоянно держим на контроле эти вопросы и будем их поднимать на законодательном уровне", - подытожил Сергей Ямкин.