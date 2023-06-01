Депутаты Тюменской области и Ямала обсудили лучшие практики муниципального управления

Депутаты профильных комитетов по государственному строительству парламентов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа встретились на Ямале.

В Салехарде 30 и 31 мая прошло совместное заседание комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа и комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы. Тюменскую делегацию возглавляет глава профильного комитета Ирина Соколова.

Свою работу депутаты начали с посещения города Лабытнанги и Харпа. Поселок с апреля 2021 года включен в состав городского округа Лабытнанги, и теперь вопросы местного значения, по мнению Ирины Соколовой, решаются комплексно и оперативно, исключается дублирование полномочий, создан единый план стратегического развития.

"Для членов тюменской делегации важно составить свое собственное представление об эффективности и сбалансированности развития территорий после реформы местного самоуправления, например, перехода на одноуровневую систему организации органов местного самоуправления и присоединения поселка Харп к городу Лабытнанги", - рассказала Ирина Соколова.

По традиции глава Лабытнангов Марина Трескова встретила гостей у стелы "Ворота Ямала", рассказала об истории города. Затем гости посетили несколько жизнеобеспечивающих объектов поселка Харп.

Мясоперерабатывающий комплекс "Паюта" - предприятие относительно молодое и в этом году будет праздновать свой десятилетний юбилей. Оно уже занимает серьезную позицию в общем объеме заготовки мяса северного оленя в ЯНАО. Не говоря уже о том, что 80% своей продукции поставляет в магазины Салехарда, Лабытнанги, Приуральского района и т.д.

Депутат Тюменской облдумы Денис Ващенко отметил важность таких предприятий в небольших населённых пунктах. По его словам, это способствует социально-экономическому развитию территории.

В Харпе депутаты также посетили Собский рыбоводный завод. Законодатель Тюменской облдумы Владимир Пискайкин отметил его уникальность и важность для восполнения природных ресурсов.

Участники встречи возложили цветы в Парке Победы города Салехарда, познакомились с историко-архитектурным комплексом "Обдорский острог" в окружной столице, побывали в Доме культуры "Сияние Севера" поселка Харп, оценив планы его обновления.

Законодатель тюменского регионального парламента Лариса Цупикова напомнила о перспективах сотрудничества Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе, в сфере культуры и туризма.

Впечатления, встречи и общение с представителями трудовых коллективов, органов местного самоуправления, которые состоялись в рамках первого дня ямальской поездки, помогли депутатам в работе над вопросами повестки совместного заседания комитетов двух региональных парламентов.