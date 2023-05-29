Фуат Сайфитдинов примет участие в Совете председателей заксобраний уральских регионов

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов примет участие в Совете председателей законодательных органов субъектов РФ, входящих в состав УрФО, который на этой неделе пройдет с участием полномочном представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Об этом и других планах тюменского парламента шла речь на на рабочем совещании в облдуме.

В ходе совещания председатель облдумы рассказал законодателям о проведении Дней региона в верхней палате Федерального Собрания РФ. "Это важное событие для региона. По оценкам сенаторов, оно прошло на высоком уровне. Депутаты облдумы принимали участие в заседаниях семи комитетов. Практически все наши инициативы и предложения были поддержаны Советом Федерации. В рамках "Часа субъекта Российской Федерации" состоялось обсуждение вопросов социально-экономического развития Тюменской области", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Сильное впечатление произвела выставка "Земля больших людей", где более десятка стендов представляли историю и современные достижения территории. Была отмечена её креативность и отличие от выставок других субъектов. Отметим, что экспозиция подготовлена с использованием нейросетевых технологий.

На текущей неделе депутаты примут участие в выездном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в Салехарде. В городе Когалым пройдет заседание Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. Также депутаты примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей. Состоится заседание Общественной молодежной палаты при Тюменской облдуме.