Фуат Сайфитдинов: взаимодействие сенаторов Совета Федерации и регионов – эффективный формат работы

Сегодня в рамках проведения Дней Тюменской области в Совете Федерации депутаты облдумы приняли участие в работе комитетов верхней палаты российского парламента. Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов участвовал в заседаниях комитетов по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике.

В ходе бюджетного комитета был рассмотрен вопрос обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Тюменской области. Как пояснил спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов, этот вопрос актуален для всех территорий, поэтому предложения Тюменской области и опыт нашего региона могут быть полезны сенаторам Совета Федерации.

"Взаимодействие субъектов РФ и сенаторов Совета Федерации в рамках Дней региона – эффективный и полезный формат работы. Регион демонстрирует не только свои достижения, но и обозначает существующие проблемы. Совместное обсуждение проектов федеральных законов и региональных законодательных инициатив в рамках работы комитетов позволяет совершенствовать законодательство. Главная цель такой деятельности – принимать законы, работающие на благо людей", - выразил Сайфитдинов своё мнение.