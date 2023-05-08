В облдуме проходят общественные обсуждения по проекту закона об исполнении областного бюджета за 2022 год

В Тюменской областной думе продолжаются общественные обсуждения по проекту закона об исполнении областного бюджета за 2022 год. Законопроект размещен на сайте регионального парламента.

В ходе общественных обсуждений отчета об исполнении областного бюджета поступают вопросы социальной направленности, в частности, граждан интересует, какое количество жителей Тюменской области воспользовалось правом на социальную поддержку при внутридомовой газификации в 2022 году, в какой сумме предоставлена данная поддержка?

Волнует наших земляков также вопрос подключения садоводческих товариществ к центральному водопроводу.

Неравнодушны граждане и к деятельности правительства Тюменской области в части повышения инвестиционной привлекательности региона и продвижения продукции тюменских товаропроизводителей за его пределы.

Важнейшим направлением в расходах областного бюджета остается социальная сфера. Органы государственной власти Тюменской области делают все необходимое для того, чтобы предоставить жителям своевременное и качественное оказание медицинской помощи, образовательных услуг, услуг в сфере культуры, туризма, молодежной политики и спорта.

Успешное развитие региона невозможно без роста финансовой грамотности населения, особенно это актуально в современных условиях. Составной частью повышения финансовой культуры граждан является вовлечение их в процесс управления общественными финансами.

Завершатся общественные обсуждения 10 мая.