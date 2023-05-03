Фуат Сайфитдинов: на Совете законодателей Российской Федерации рассмотрели актуальные и важные вопросы

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

Комментируя его итоги, спикер регионального парламента подчеркнул, что традиционно оно приурочено ко Дню российского парламентаризма. В работе Совета законодателей РФ участвовали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители региональных законодательных органов. Провели заседание председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Обсуждались очень актуальные и важные вопросы. Прежде всего, это меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме того, обсудили состояние межбюджетных отношений. С докладами выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, наш земляк министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", - рассказал Фуат Сайфитдинов.

Глава Тюменской облдумы акцентировал внимание на том, что разговор шёл не только о достижениях, но и существующих проблемах. Говорили также о лучших практиках, о том, что их необходимо распространять.

"В заседании Совета законодателей РФ принял участие президент России Владимир Путин. Поздравляя собравшихся с Днем российского парламентаризма, глава государства отметил, что обеим палатам Федерального Собрания РФ в этом году исполнится 30 лет, сказал о том, какой сложный путь прошли парламентарии", - сообщил Фуат Сайфитдинов.

По его словам, президент РФ положительно оценил работу законодателей всех уровней, связанную с началом специальной военной операции. "Президент подчеркнул, что все депутаты, невзирая на разные политические взгляды, очень оперативно, конструктивно и консолидировано принимали законы, которые позволяли обеспечивать специальную военную операцию, работу оборонной промышленности, вводить меры социальной защиты участников СВО и членов их семей", - рассказал председатель облдумы.

"Глава государства сообщил, что сейчас рассматривается ещё большой пакет мер для их поддержки. Он подчеркнул, что внимание к людям должно быть постоянным. Президент особо выделил необходимость усиления работы по оказанию медицинской, психологической помощи тем бойцам, которые возвращаются и будут возвращаться со специальной военной операции", - подытожил Фуат Сайфитдинов.