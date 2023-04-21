В Тюменской области новый начальник управления Минюста

Александр Моор провел встречу с новым начальником управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области Анваром Ахмедзяновым.

Первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук в режиме видео-конференц-.связи представил Анвара Ахмедзянова Губернатору Тюменской области Александру Моору.

Анвар Ахмедзянов трудится в правоохранительных органах с 1996 года. Он занимал различные руководящие должности в прокуратуре и Следственном комитете, в том числе в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Александр Моор высказал уверенность в том, что с приходом Анвара Ахмедзянова на пост руководителя управления Министерства юстиции РФ по Тюменской области эффективное взаимодействие между ведомством и региональным правительством будет продолжаться и развиваться.