Фуат Сайфитдинов: законодатели высоко оценили работу правительства  региона в 2022 году

15:02 20 апреля 2023
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Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов прокомментировал отчет губернатора о результатах  деятельности правительства Тюменской области в 2022 году.

Сегодня под председательством спикера регионального парламента Фуата Сайфитдинова проходит очередное пленарное заседание Тюменской областной думы. В нем принимают участие депутаты, представители органов исполнительной власти, федеральных структур, главы муниципальных образований. В повестке - около 20 вопросов.

Основной – отчет губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства региона в 2022 году.

Комментируя выступление Александра Моора, председатель облдумы Фуат  Сайфитдинов, прежде всего, подчеркнул, что заслушанный отчет был  одобрен депутатами единогласно и все законодатели  дали высокую оценку работе правительства в 2022 году.

"Год был сложным.  Вызовы, которые мы пережили,  были неожиданными и серьезными, но  правительство Тюменской области отвечало на них эффективно и грамотно", - отметил глава облдумы.

По мнению  спикера, отчет главы области перекликается  с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "Органы исполнительной власти всех уровней двигались в  одном направлении для достижения поставленных целей", - считает Фуат Сайфитдинов

"В течение прошлого года правительство  региона работало  активно, оперативно меняя систему управления,  быстро  адаптируясь к непредвиденным ситуациям и реалиям. Это позволило в полном объеме решать стоящие перед ним задачи", -  высказался спикер.

Он подчеркнул, что несмотря ни на что  экономическая ситуация в Тюменской области  была стабильной и устойчивой. Более того, по многим направлениям она вернулась на траекторию роста. Об этом достаточно красноречиво говорили цифры и факты, представленные губернатором.

Фуат Сайфитдинов назвал очень важной поддержку предприятиям и организациям из областного бюджета в прошедшем году.

"Поддержка из областного бюджета нашим хозяйствующим субъектам в виде различных преференций составила более 20 млрд рублей. Это колоссальная помощь вместе с той, что оказывало правительство Российской Федерации. Её получил  и крупный, и средний, и малый бизнес. Благодаря этому по итогам года  количество  субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10 процентов. Считаю, что это  очень показательно", - высказал мнение  парламентарий.

По его словам, главная задача, которая была решена правительством региона, – это то, что сохранились рабочие места, сохранился реальный уровень доходов людей, безработица в этот непростой период сокращалась. "Это  большая победа. Я считаю, что во всех успехах огромная заслуга правительства Тюменской области, которое оперативно реагировало на все негативные изменения. Кроме того, большое значение имело  конструктивное взаимодействие  органов государственной власти и муниципалитетов и то, что наши общественные институты, наши граждане поддерживали  принимаемые решения", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.

Теги: Сайфитдинов , Тюменская областная дума
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