Фуат Сайфитдинов: законодатели высоко оценили работу правительства региона в 2022 году

Спикер облдумы Фуат Сайфитдинов прокомментировал отчет губернатора о результатах деятельности правительства Тюменской области в 2022 году.

Сегодня под председательством спикера регионального парламента Фуата Сайфитдинова проходит очередное пленарное заседание Тюменской областной думы. В нем принимают участие депутаты, представители органов исполнительной власти, федеральных структур, главы муниципальных образований. В повестке - около 20 вопросов.

Основной – отчет губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства региона в 2022 году.

Комментируя выступление Александра Моора, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, прежде всего, подчеркнул, что заслушанный отчет был одобрен депутатами единогласно и все законодатели дали высокую оценку работе правительства в 2022 году.

"Год был сложным. Вызовы, которые мы пережили, были неожиданными и серьезными, но правительство Тюменской области отвечало на них эффективно и грамотно", - отметил глава облдумы.

По мнению спикера, отчет главы области перекликается с отчетом премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "Органы исполнительной власти всех уровней двигались в одном направлении для достижения поставленных целей", - считает Фуат Сайфитдинов

"В течение прошлого года правительство региона работало активно, оперативно меняя систему управления, быстро адаптируясь к непредвиденным ситуациям и реалиям. Это позволило в полном объеме решать стоящие перед ним задачи", - высказался спикер.

Он подчеркнул, что несмотря ни на что экономическая ситуация в Тюменской области была стабильной и устойчивой. Более того, по многим направлениям она вернулась на траекторию роста. Об этом достаточно красноречиво говорили цифры и факты, представленные губернатором.

Фуат Сайфитдинов назвал очень важной поддержку предприятиям и организациям из областного бюджета в прошедшем году.

"Поддержка из областного бюджета нашим хозяйствующим субъектам в виде различных преференций составила более 20 млрд рублей. Это колоссальная помощь вместе с той, что оказывало правительство Российской Федерации. Её получил и крупный, и средний, и малый бизнес. Благодаря этому по итогам года количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 10 процентов. Считаю, что это очень показательно", - высказал мнение парламентарий.

По его словам, главная задача, которая была решена правительством региона, – это то, что сохранились рабочие места, сохранился реальный уровень доходов людей, безработица в этот непростой период сокращалась. "Это большая победа. Я считаю, что во всех успехах огромная заслуга правительства Тюменской области, которое оперативно реагировало на все негативные изменения. Кроме того, большое значение имело конструктивное взаимодействие органов государственной власти и муниципалитетов и то, что наши общественные институты, наши граждане поддерживали принимаемые решения", - резюмировал Фуат Сайфитдинов.