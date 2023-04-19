Моор рекомендовал усилить меры безопасности на майские праздники

Дополнительные меры для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности населения и важных объектов будут приняты в Тюменской области в период подготовки и проведения майских праздников, заявил губернатор Александр Моор на очередном заседании региональной антитеррористической комиссии.

Представители органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России в своих выступлениях отметили, что обстановка в Тюменской области находится под контролем. Для обеспечения безопасности жителей региона и расположенных на его территории важных объектов налажено эффективное взаимодействие между правоохранительными структурами, региональными и муниципальными органами власти, общественными организациями.

Необходимо активно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе путем активного использования сети Интернет и иных средств коммуникации, как средств ведения информационной войны и оказания психологического воздействия, в первую очередь – на молодежь, поставил задачу глава региона.

"Мы должны эффективно противостоять всем угрозам и вызовам, учитывать их при организации работы. Наша задача – выработать и реализовать действенные меры, позволяющие надежно защитить население, обеспечить безопасность и спокойствие людей", – подчеркнул Александр Моор.