Фальков и Моор обсуждают судьбу кампуса в Тюмени

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков второй день работает в Тюмени, в сегодняшней повестке - встреча с губернатором и обсуждение создания межуниверситетского кампуса мирового уровня, сообщал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

"Идет рабочая поездка Министра науки и высшего образования В.Н. Фалькова в Тюмени. В Правительстве Тюменской области прошло совещание с Губернатором ТО Александром Моором. Обсудили вопросы создания межуниверситетского кампуса мирового уровня и ход строительства нашего главного учебно-лабораторного корпуса", - написал Романчук в свеем Telegram-канале.