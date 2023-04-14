Фальков и Моор обсуждают судьбу кампуса в Тюмени

14:57 14 апреля 2023
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков второй день работает в Тюмени, в сегодняшней повестке - встреча с губернатором и обсуждение создания межуниверситетского кампуса мирового уровня, сообщал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

"Идет рабочая поездка Министра науки и высшего образования В.Н. Фалькова в Тюмени. В Правительстве Тюменской области прошло совещание с Губернатором ТО Александром Моором. Обсудили вопросы создания межуниверситетского кампуса мирового уровня и ход строительства нашего главного учебно-лабораторного корпуса", - написал Романчук в свеем Telegram-канале. 

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