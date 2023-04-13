Мишустин поблагодарил создателей ФМШ

Премьер-министр РФ осматривает учебные лаборатории, общается со школьниками. Сейчас здесь обучаются 405 учеников 5–11 классов. Школа является базовой площадкой и ресурсным центром олимпиадного движения.

Михаил Мишустин вместе с главой Минобра Валерием Фальковым, Полномочным представителем Президента в УФО Владимиром Якушевым, Губернатором Тюменской области Александром Моором оценил условия обучения ребят.

В школе - три учебных корпуса, спортивный зал с бассейном и общежитие. Для углубленного изучения предметов действуют лаборатории физико-химического анализа, 3D-печати и экспериментальной химии.

Осматривая здание, премьер-министр обратил внимание на стены около учебных лабораторий - при помощи видеопроектора на них отображаются актуальные задачи, стоящие перед ребятами. Мишустин предложил сделать стены с проектами задач в министерствах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин: