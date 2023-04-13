Мишустин поблагодарил создателей ФМШ

17:05 13 апреля 2023
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Премьер-министр РФ осматривает учебные лаборатории, общается со школьниками. Сейчас здесь обучаются 405 учеников 5–11 классов. Школа является базовой площадкой и ресурсным центром олимпиадного движения. 

Михаил Мишустин вместе с главой Минобра Валерием Фальковым, Полномочным представителем Президента в УФО Владимиром Якушевым, Губернатором Тюменской области Александром Моором  оценил условия обучения ребят.

В школе - три учебных корпуса, спортивный зал с бассейном и общежитие. Для углубленного изучения предметов действуют лаборатории физико-химического анализа, 3D-печати и экспериментальной химии.

Осматривая здание, премьер-министр обратил внимание на стены около учебных лабораторий - при помощи видеопроектора на них отображаются актуальные задачи, стоящие перед ребятами. Мишустин предложил сделать стены с проектами задач в министерствах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин:

Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто создал эту школу. Вот сказали, что Владимир Владимирович Якушев имел к этому отношение. В Год педагога и наставника, который у нас объявлен Президентом, я хочу поблагодарить ваших учителей и наставников. Посмотрите, как они с вами работают. У вас уже есть молодые ученые, вы занимаетесь совершенно разного типа задачами, прикладные задачи решаете, уже и малый бизнес есть. Я хочу вам пожелать удачи, успехов. Если б была возможность, тоже хотел бы в такой школе учиться. 

Теги: Александр Моор , Михаил Мишустин , образование
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