Тюмень покажет Мишустину школу, завод и научный центр

09:00 13 апреля 2023
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Тюменскую область 13 апреля, он побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр.

В графике Михаила Мишустина - встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр энергетики Николай Шульгинов.

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