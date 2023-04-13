Тюмень покажет Мишустину школу, завод и научный центр

В мероприятиях рабочей поездки примут участие Министр науки и высшего образования Валерий Фальков и Министр энергетики Николай Шульгинов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит Тюменскую область 13 апреля, он побывает в физико-математической школе, осмотрит промышленное предприятие и лабораторно-исследовательский центр.

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