Моор объявил о введении особого противопожарного режима в Тюменской области

Особый противопожарный режим вводится в регионе с 3 апреля, с этого же дня устанавливается пожароопасный сезон в лесах.

"Это значит, что посещать леса Тюменской области нельзя. Снега там уже нет. Вероятность возникновения пожара велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские", - пояснил губернатор.

Моор отмтеил, что надается на бдительность и сознательность земляков, так как "главная причина природных пожаров – человеческая беспечность".