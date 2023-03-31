Моор объявил о введении особого противопожарного режима в Тюменской области

16:30 31 марта 2023
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Особый противопожарный режим вводится в регионе с 3 апреля, с этого же дня устанавливается пожароопасный сезон в лесах. 

"Это значит, что посещать леса Тюменской области нельзя. Снега там уже нет. Вероятность возникновения пожара велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские", - пояснил губернатор.

Моор отмтеил, что надается на бдительность и сознательность земляков, так как "главная причина природных пожаров – человеческая беспечность".

Теги: Александр Моор , лесные пожары
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