Турчак выручил председателю Тюменской облдумы благодарственное письмо за работу

Глава Тюменского регионального совета сторонников #ЕдинаяРоссия, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов получил благодарственное письмо секретаря Генсовета партии Андрея Турчака за высокий профессионализм и личный вклад в организацию и проведение мероприятий.

Сайфитдинов подчеркнул, что тюменское объединение сторонников #ЕР72 с первых дней СВО стало уделять самое серьезное внимание поддержке бойцов и их семей.

"Тюменские сторонники партии находятся на постоянной связи с семьями наших мобилизованных бойцов. Мы знаем, в чем они нуждаются, и оказываем всемерную помощь. Проводим мероприятия для детей, поддерживаем родителей и жен военнослужащих. У нас даже появился специальный проект "Надежный тыл", который объединил жен и матерей воинов", - отметил Фуат Сайфитдинов.