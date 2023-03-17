Фуат Сайфитдинов: заседание Совета законодателей позволило обменяться эффективными практиками

В Тобольске 17 марта состоялось заседание Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Комментируя основные итоги работы, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов отметил, что заседание Совета прошло конструктивно: обсуждены актуальные вопросы, произошёл обмен практиками, используемыми в разных регионах.

Глава регионального парламента подчеркнул эффективность выездного формата работы, который позволяет серьезно погрузиться в тематику обсуждаемых вопросов и специфику территорий. Как это и произошло в Тобольске.

"Тобольск – это особое место, здесь уникальная синергия динамичного экономического развития и богатейшего исторического наследия. Уверен, что каждый участник Совета законодателей это увидел и прочувствовал", - отметил он.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на особом, трепетном отношении тоболяков к сохранению исторической памяти.

"Мы сегодня возлагали цветы к мемориалу "Тоболяков бессмертный полк" и Стене народной памяти и очень остро почувствовали неразрывную связь между поколениями, между прошлым и настоящим, между теми, кто защищал нашу Родину, и защищает ее сейчас. Мы отдаём дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны и поддерживаем наших бойцов, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции. Мы едины в поддержке семей мобилизованных. В Тобольске мы побывали в социальной гостиной, пообщались с родными бойцов. В Тюменской области работает восемьдесят таких гостиных, и на примере одной из них мы познакомились с тем, как организована эта работа", - пояснил Фуат Сайфитдинов.

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков обратил внимание на то, что Тобольск – это не только духовная и культурная столица Западной Сибири, но и современный, красивый город, который динамично развивается.

"Тобольску повезло, что он стал местом прописки одного из крупнейших предприятий России, локомотива отечественной нефтехимии - предприятия "ЗапСибНефтехим". Мы побывали там, поговорили с руководством. Считаю большой удачей, что в древней столице Сибири работает такой промышленный гигант", - заметил глава думы Югры.

По мнению Бориса Хохрякова, вопросы, рассмотренные на заседании Совета законодателей, крайне важны и актуальны и пойдут на пользу всем трём субъектам.

Глава Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин поблагодарил Тюменскую областную думу в лице Фуата Сайфитдинова за радушный приём в Тобольске и проведение Совета в таком историческом месте.

"Повестка была насыщенной, и все вопросы были очень важные. Мне кажется очень ценным, что мы имеем возможность поделиться своим опытом, особенно в современных непростых экономических условиях, когда каждый субъект по-своему стремится обеспечить экономический рост. Хочу также поблагодарить за участие в работе Совета Законодателей глав законодательных собраний Челябинской и Курганской областей. Очень важно, что, обсудив вопросы, мы можем единой командой и с единым мнением представлять свои интересы на федеральном уровне", - подчеркнул Сергей Ямкин.