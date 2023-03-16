Моор провел встречу с Советом законодателей Тюменской области, Югры и Ямала

Представители Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала встретились с губернатором Александром Моором в рамках выездного заседания.

В ней участвовали спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков, глава Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин, а также приглашенные на Совет Законодателей председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев, руководитель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, представители законодательных органов субъектов.

Приветствуя собравшихся, глава региона Александр Моор отметил, что Совет законодателей "стал эффективной структурой межрегионального сотрудничества":

Это важная площадка, на которой обсуждаются актуальные вопросы, вырабатываются общие позиции, происходит обмен опытом, определяются основные векторы законодательной стратегии развития наших регионов. Мы четко придерживаемся позиции на устойчивое и конструктивное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти, и очень ценим это сотрудничество. События последних лет подтвердили правильность пути, по которому мы идем. Чтобы достойно отвечать на вывозы, нужно работать одной сплоченной командой.

Спикер Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов напомнил, что Совет законодателей является консультативным органом, решение о его создании было принято в Ханты-Мансийске в 1994 году. "С тех пор Совет Законодателей работает на регулярной основе в плановом режиме. Мы рассматриваем многие актуальные вопросы социально-экономического развития наших территорий, обмениваемся опытом, изучаем и обсуждаем нормотворческие практики и наработки. Совместными усилиями мы ищем пути решения стоящих перед нашими регионами задач. Время доказало, что общение в таком формате полезно и важно для Тюменской области, Югры и Ямала", - выразил мнение Фуат Сайфитдинов. От имени законодателей он поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за активное и конструктивное сотрудничество с депутатским корпусом.

Глава Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков подчеркнул, сила трех регионов всегда была основана на взаимовыручке и доверии. "Уже не одно десятилетие четко работает Совет Законодателей трех субъектов. Мы взаимодействуем по вопросам развития наших территорий. В рамках заседания Совета мы общаемся, посещаем объекты, учимся друг у друга, знакомимся с новыми практиками и применяем их у себя, - высказался Борис Хохряков. - Через программу "Сотрудничество" мы реализуем десятки социальных и инфраструктурных проектов. Это очень важно для всех жителей трех наших регионов".

Председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин отметил взаимосвязь трех субъектов по разным направлениям. "Наши ветераны с семьями переезжают на постоянное место жительства в Тюменскую область, студенты здесь обучаются. Очень важна специализированная медицинская помощь, которую ямальцам оказывают в тюменских клиниках. Хочу отметить, что строительство дорог на Севере в рамках программы "Сотрудничество" идет хорошими темпами", - сказал он.

Председатель Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев сказал, что участие в Совете Законодателей – это хорошая возможность познакомиться с опытом взаимодействия законодательных органов трех субъектов и взять на вооружение полезные и эффективные практики. Глава Курганской облдумы Дмитрий Фролов поддержал мнение коллеги.

В ходе встречи губернатор Александр Моор предложил организовать для детей участников специальной военной операции туристические поездки по регионам Уральского федерального округа в период летних каникул. Законодатели эту инициативу поддержали.

Заседание Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала пройдет в Тобольске 17 марта.