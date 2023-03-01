Отчет начальника полиции Тюмени заслушают на мартовском заседании депутаты гордумы

Очередное заседание Тюменской городской думы намечено на 30 марта, депутаты анализируют поступающие документы и готовятся к заседаниям постоянных комиссий, в числе ключевых тем - отчет начальника УМВД России по городу Тюмени о результатах работы полиции за минувший год.

"Безопасность – одна из важнейших составляющих комфортного проживания в городе, поэтому депутаты обратят особое внимание на показатели раскрываемости по разным видам преступлений и правонарушений, выскажутся о работе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"", – прокомментировал председатель Думы Евгений Заболотный.

Помимо работы полиции, депутаты оценят деятельность Счетной палаты города, и, в частности, контроль за расходованием бюджетных средств и исполнение муниципальных контрактов в различных сферах жизнедеятельности областного центра.

В плане работы также вопросы о ходе исполнения инициативных проектов за 2022 год, информации администрации города о работе органов территориального общественного самоуправления и мерах их поддержки. Заседания постоянных комиссий пройдут 14, 21, 22 и 23 марта.

С планом работы Тюменской городской думы на март можно ознакомиться на официальном сайте.