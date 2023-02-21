Большая часть Послания президента РФ будет посвящена СВО и социально-экономическому блоку

Президент РФ Владимир Путин в полдень выступит с Посланием к Федеральному Собранию. Это будет первое обращение главы государства к парламенту после начала специальной военной операции.
РИА Новости сообщает, что большая часть послания "будет посвящена оценкам неизбежности СВО, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, еще одна большая часть - как Россия справилась с тем давлением, с которым ей пришлось столкнуться после 24 февраля". Помимо этого, президент даст видение, как мы будем двигаться вперед, оценит ситуацию в экономике. Главный приоритет властей - забота о народе и его сбережение.
Прямая трансляция послания Путина Федеральному собранию начнется в 12:00 (мск), Прямую трансляцию можно посмотреть здесь, а главные цитаты из выступления главы государства, по данным ТАСС, будут транслироваться на медиаэкранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Тюмени, Волгограде, Сочи и других городах.
В правительстве Тюменской области сообщили, что глава региона Александр Моор будет присутствовать на ежегодном послании Президента России Владимира Путина, с которым он выступит в ближайшее время.
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