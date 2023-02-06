Моор утвердил новый состав Общественной палаты Тюменской области

На фото предыдущий состав Общественной палаты ТО, https://vk.com/oprf_72

Губернатор Тюменской области утвердил обновлённый состав Общественной палаты региона, постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый состав вошли:

Антюхова Светлана, директор викуловского Информационно-издательского центра "Красная звезда";

Ахлюстина Наталья, председатель Совета реготделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи;

Ахмнеева Татьяна, руководителя Допофиса № 0315 Западно-Сибирского отделения N° 8647 ПАО "Сбербанк России";

Барова Bepа, исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени;

Белослудцев Николай, атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества Всероссийского казачьего общества;

Беспоместных Иван, председателя Совета областного отделения ВОО "Боевое братство";

Вагапова Алиса, руководитель эколого-просветительского проекта "Эко-Тобольск", специалиста Центра реализации молодежных и профилактических программ";

Варкин Игорь, раввин Тюменской синагоги, зампредседателя Тюменской религиозной организации прогрессивного иудаизма "Мадрегот";

Воробьев Евгений, председатель Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области, председатель Координационного совет национальных объединений Тюменской области;

Денисова Лариса, руководитель Центра активности обучающихся ТИУ, член Президиума Тюменского реготделения Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России";

Долгих Евгений, директор ООО "Исетьпроф";

Езикеева Ольга, президент Союза "Торгово-Промышленная палата Тюменской области" (в постановлении она указана как гендиректор Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области);

Загвязинская Ольга, председатель Общественной палаты города Тюмени, проректор по воспитательной работе ТюмГУ;

Иванов Геннадий, сопредседатель, соучредитель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России";

Ильина Татьяна, зампредседателя Заводоуковского отделения "Опоры России", ИП, основатель торговой марки "Жили-Были";

Исхаков Рафхат, учитель истории и обществознания, советник директора по воспитанию Новоатьяловской школы;

Димитрий, митрополит Тобольский и Тюменский (Капалин Алексей Михайлович);

Касьянов Владимир, председатель общественного совета (палаты) Ишима;

Кивацкий Михаил, председатель Тюменского областного совета профессиональных союзов;

Кравченко Евгений, председатель регорганизации "Всероссийское общество инвалидов";

Козеева Екатерина, председатель Студсовета Тюменской области [2022 года];

Милованова Ольга, председатель совета Тюменского областного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества;

Моторин Александр, первый зампредседателя областного совета ветеранов (пенсионеров)войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Невидайло Лариса, бизнесмен, ресторатор, основатель ресторанной сети "Максим";

Носкова Луиза, директор Областная спортшкола олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, сопредседатель реготделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию";

Ройтблат Ольга, ректор ТОГИРРО, председатель Регионального совета Тюменского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия развитию педагогических кадров "Всероссийское педагогическое собрание";

Садыков Зиннат, председатель Духовного управления мусульман Тюменской области;

Сапрыкин Игорь, председатель правления региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана";

Сорокина Марина, замдиректора Упоровского центра культуры и досуга;

Сушинских Анатолий, Почетный гражданин ТО, заслуженный юрист РФ, Почетный работник судебной системы, Почетный работник охраны правопорядка ТО;

Тунгусова Галина, председатель Совета Тюменской областной организации общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество спепых";

Удилов Владислав, директор Информационно-издательского центра "Голышмановский вестник";

Чебоксаров Владимир, почетный председатель реготделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", заслуженный тренер России, Почетный гражданин города Тюмени;

Чеботарев Геннадий, зампредседателя Международного Союза юристов, сопредседатель Тюменского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, Заслуженный юрист РФ.