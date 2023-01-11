Евгений Заболотный лидирует в медиарейтинге среди председателей дум столиц регионов УрФО

17:17 11 января 2023
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Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный по итогам 2022 года возглавил рейтинг медиаактивности председателей дум столиц регионов Уральского федерального округа.

Рейтинг глав городов и председателей дум составлен  компанией "Медиалогия" на основе 78 тысяч источников: телевидения, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.  

По числу упоминаемости в СМИ Евгений Заболотный с медиарейтингом 16 948 опередил всех спикеров представительных органов власти столиц Урала и одного главу города.

В течение 12 месяцев на первой строчке рейтинга его фамилия оказывалась девять раз. Спикер Тюменской гордумы активно комментировал журналистам заседания думы и постоянных комиссий, работу депутатов с наказами и обращениями граждан, их помощь участникам спецоперации и членам их семей, жителям Донбасса и нуждающимся тюменцам. Принимал участие в региональных совещаниях и мероприятиях, открытии новых социальных объектов и благоустроенных территорий Тюмени. Председатель думы рассказывал корреспондентам о подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 436-летия областной столицы, поощрении заслуженных жителей званием "Почетный гражданин города Тюмени", знаками "За заслуги перед городом Тюменью" и "За волонтерство и милосердие". 

Теги: Евгений Заболотный , Медиалогия , рейтинги , Тюменская городская дума
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