Заседание Тюменской городской думы состоится 22 декабря

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39-е заседание Тюменской городской думы состоится 22 декабря, постановление о его проведении подписал председатель гордумы Евгений Заболотный.

Совет думы утвердил проект повестки, в нем двенадцать вопросов, предложенных постоянными комиссиями. В частности, депутаты заслушают информацию о выполнении программ "Развитие муниципальной службы в городе Тюмени на 2021-2026", "Профилактика наркомании на территории Тюмени на 2021-2026 годы", примут решения о внесении изменений в Устав города, о поощрении жителей города нагрудными знаками "За заслуги перед городом Тюменью", "За волонтерство и милосердие". С информацией о деятельности Тюменской городской Думы в 2022 году выступит председатель Евгений Заболотный. С другими вопросами проекта повестки можно ознакомиться на сайте гордумы.

Заседание гордумы начнется в 10:00, желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию, она будет организована на сайте гордумы.