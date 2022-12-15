Моор поручил сделать Новый год безопасным для тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ответственным службам обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников.
Вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Тюменской области.
В местах массовых мероприятий будут работать:
▫️ сотрудники полиции;
▫️ порядка 250 народных дружинников, казаков и частных охранников.
Пожарную безопасность обеспечат:
▫️пожарные и спасатели;
▫️ 360 единиц техники.
Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы частных жилых домов, чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности.
Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств.
Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и елок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
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