Моор поручил сделать Новый год безопасным для тюменцев

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ответственным службам обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников.

Вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Тюменской области.

В местах массовых мероприятий будут работать:

▫️ сотрудники полиции;

▫️ порядка 250 народных дружинников, казаков и частных охранников.

Пожарную безопасность обеспечат:

▫️пожарные и спасатели;

▫️ 360 единиц техники.

Сотрудники МЧС проводят подворовые обходы частных жилых домов, чтобы напомнить жителям правила пожарной безопасности.

Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств.

Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и елок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".