Политизация деятельности Тюменской городской Думы в 1917-1919 гг.

После февральской революции 1917 г. Временное правительство приступило к переустройству действовавших в городах органов самоуправления, основываясь "на стремлении сохранить приоритет центральной администрации, единообразие системы власти и управления в стране". Особый интерес представляет практика формирования местного самоуправления как института представительной власти, наиболее близкого к населению. Городские органы самоуправления весной 1917 г. стали площадкой противоборства различных политических сил.

Известия о событиях в столице городские власти и общественные объединения сибирских городов восприняли как сигнал к усилению своих позиций, к созданию широкой демократической коалиции и многопартийности. Повсеместно учреждались Временные комитеты общественной безопасности, отделения Совета рабочих и солдатских депутатов, по-прежнему действовали городские думы и управы. Гласные местных дум, тем временем, постановили дополнить на демократических началах свои составы, не дожидаясь избрания городских дум по закону от 15 апреля 1917 г.

В г. Тюмени думский состав пополнился 30-тью членами продкомитета, избранного на демократических началах. МВД отправило телеграмму губернским комиссарам, в которой отмечалось, что такая мера как демократизация личных составов допускаема временно и должна отпасть после проведения новых, всеобщих, на единообразных началах выборах.

По новому закону, избирательная система существенно изменялась. Ограниченные в царское время разного рода цензами выборы, объявлялись всеобщими и равными. Городские выборы впервые проводились на основании пропорциональной системы – по партийным спискам кандидатов. На территории Западной Сибири в местных выборах участвовали представители социал-демократической рабочей партии (меньшевики), партии социал-революционеров (эсеры), партии народных социалистов (трудовики), партии народной свободы (кадеты), обществ домовладельцев, приказчиков и др. Большевики, по их утверждению, участвовали в выборах для борьбы с буржуазной политикой в местном самоуправлении и настаивали на передаче власти в руки народа. Меньшевики выступали за сотрудничество со всеми социалистическими партиями в деле полной ликвидации наследия царского режима. Эсеры заявляли о необходимости практической работы в думах и сотрудничестве с другими партиями. Кадеты декларировали свою приверженность принципам правового государства и законности.

Далеко не все города оказались готовы к проведению всеобщих выборов. В г. Тюмени по итогам состоявшейся переписи 12-14 мая 1917 г., управой был составлен избирательный список. В качестве переписчиков использовались студенты и лица, окончившие средние учебные заведения.

Весной 1917 г. развернулась активная борьба между различными партиями за избирателей, с целью прохождения в органы местного самоуправления. В газетах публиковались программы партий, блоков и обществ, содержавшие их социально-экономические идеи по улучшению общественной жизни. Согласно избирательной платформе партии социал-революционеров, партия защищала интересы трудящихся и выступала за упрочение свободы, сохранение завоеваний революции, организацию реальной силы для защиты свободы от всякого посягательства, демократизацию городского самоуправления. По мнению эсеров, "огромную роль играет город, как политическая единица, но не меньшую роль играет он, как хозяйственная единица, как центр сплетения всех узлов хозяйственно-экономической жизни целого района или области. Чтобы интересы широких слоев городского населения, интересы, как политические, так и хозяйственные нашли свое выражение и осуществление в деятельности городского собрания необходимо способствовать развитию народной самодеятельности по правилу: все для народа, все через народ".

Выборы в городах Тобольской губернии (июнь – июль 1917 г.) показали политическую апатию большинства населения. В г. Тюмени на выборы пришли 46 % избирателей, в г. Кургане – 31 %, в г. Ишиме – 29,5 %.

В первых демократических выборах наивысшую поддержку получил "социалистический блок" (меньшевиков и эсеров), отстаивавший интересы крестьянства в решении земельного вопроса. В частности, Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевики) и партия социал-революционеров (эсеры) в г. Тюмени составили единый список из 38 претендентов; партия народных социалистов (трудовиков) выдвинула 15; общество домовладельцев – 29 и партия народной свободы – 22 человека. Таким образом, 104 кандидата претендовали на 47 думских мандатов. На тюменских выборах 9 июля 83,3% голосов набрал левый блок (39 мест в думе); 7,4% – общество домовладельцев; 7,4% – партия народной свободы и 1,9% – трудовики.

Городская дума по составу оказалась "социалистической". Предпринимательский класс по большей части проигнорировал выборы. Впервые в думах не оказалось торговцев, промышленников и банкиров. Зато появились учителя, врачи, общественные деятели, священники и рабочие, которые при царском режиме оставались "за бортом" общественной деятельности.

Гласные городской думы в июле 1917 г. собрались на первые заседания. Эсеро-меньшевистский блок своих членов "назначил" на главные посты в органах местного самоуправления. Например, председателем Тюменской городской думы избрали меньшевика В.А. Макарова (40 лет, учитель, председатель учительского союза); его заместителем – меньшевика Г.И. Купенского (с 1918 г. – эсер А.А. Любушин), городским головой – меньшевика А.С. Флоринского (40 лет, председатель кооператива "Пчела"). Членами городской управы стали три меньшевика и один эсер.

В условиях социального катаклизма, городской думе приходилось реагировать на периодически возникавшие митинги, демонстрации и забастовки трудящихся. В частности, на чрезвычайном собрании думы Тюмени 14 апреля 1917 г. рассматривалось ходатайство служащих электростанции города о повышении им заработной платы. В случае если их требование не будет выполнено, работники заявляли о прекращении работы. Местный Совет рабочих и солдатских депутатов поддержал трудящихся. Городская дума посчитала, что остановка электростанции (а значит и подачи электроэнергии) нарушила бы весь ход нормальной жизни города и удовлетворила прошение ее коллектива.

К октябрю 1917 г. в Тюмени, несмотря на трудности времени, сложилась разветвленная сеть органов местного самоуправления с широким представительством. Тюменская городская дума учредила 8 постоянных комиссий (подготовительные и исполнительные), в состав которых были избраны как гласные думы, так и представители от общественных объединений (партий), в частности, в комиссию по разработке обязательных постановлений для населения, входили по 3 члена от думы, союза торгово-промышленных служащих и от биржевого комитета.

Городская дума катастрофически задерживала принятие решений, отнесенных к ее компетенции. Гласные много времени тратили на публичную риторику, полемику и политическую борьбу. Городские управы, отягощенные бюджетным дефицитом, долговыми обязательствами, отсутствием продуктов и товаров на рынках, бесспорно, не смогли добиться успехов в развитии местного хозяйства. Весьма сложно складывались их отношения с общественными организациями, союзами и партиями. Подобная индифферентность дискредитировала местные администрации, способствовала упрочнению Советов как более перспективной формы самоуправления.

26 октября 1917 г. в сибирских городах стало известно о большевистском захвате власти в столице и свержении Временного правительства. 27 октября В.Н. Пигнатти (тобольский комиссар) разослал телеграмму уездным комиссарам о вооруженном восстании в г. Петрограде с призывом поддержать Временное правительство. Органы местного самоуправления региона в большинстве своем выступили с осуждением мятежа большевиков.

Тюменская городская дума осудила переход власти в руки Советов. Дума с эсеро-меньшевистским руководством не поддержала большевиков. В собрании думы 31 октября председатель местного отдела Всероссийского Союза городов В.И. Колокольников заявил думцам, что "обещание большевиков дать населению России мир, хлеб и землю, есть не что иное, как обман". Тюменская городская дума 28 ноября 1917 г. приняла резолюцию в поддержку Учредительного собрания – "только [оно] и будет в силах спасти страну от голода, армию от гибели, только оно в интересах трудового народа сможет разрешить вопрос о войне и мире…". Повсеместно гласные (от партии большевиков), как не согласные с принятыми резолюциями, вышли из составов городских дум.

Местные Советы рабочих и солдатских депутатов не призывали к захвату власти в сибирских городах. В частности, согласно протоколу пленума Тюменского СРСД от 14 октября, большевики не планировали захватывать власть в городе: "за переход власти к Советам, видя в этом единственное в данный момент средство спасения революции и свободы от грозящей опасности" проголосовало "за" – 12 членов партии, "против" – 20 и "воздержалось" – 15. Тем не менее, в марте 1918 г. власть в городе перешла к Совету городского хозяйства под руководством большевиков. В июле Сибирское правительство А.В. Колчака восстановило прежние органы местного самоуправления. 31 декабря 1918 г. Дума приняла постановление в поддержку Сибирского Верховного правителя, как борца с Советами.

В условиях войны и социального катаклизма власть в Тюмени "качалась" из стороны в сторону. Начав свою деятельность на волне демократизации и всеобщих преобразований, гласные городской думы активно взялись за развитие местного хозяйства, однако, столкнувшись с целым рядом неразрешимых проблем (бюджетный дефицит, безтоварие на рынках, конфликты), не смогли достичь в этом ощутимых успехов.

Если в марте через органы местного самоуправления планировалось осуществлять широкое народовластие и представительность, то к ноябрю 1917 г. вследствие возросшего политического противоборства и разногласий между фракциями гласных, а также между думой и Советом рабочих и солдатских депутатов, эти замыслы фактически сошли на нет. Переход власти в руки Советов в августе 1919 г. привел к упразднению демократически избранных институтов городского самоуправления Временного правительства.

Александр Храмцов, Тюменский индустриальный университет