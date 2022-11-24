Моор начал ежегодное послание депутатам облдумы и жителям региона с оценки общеполитической ситуации в стране

11:15 24 ноября 2022
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Послание губернатора депутатам Тюменской областной думы Александр Моор начал с оценки общеполитический ситуации в России.

Глава региона доложит о положении дел в области и перспективах ее развития. В начале речи губернатор отметил патриотический подъем среди населения и готовность жителей региона отстаивать независимость страны. 

Трансляция — здесь:

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