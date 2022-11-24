Моор начал ежегодное послание депутатам облдумы и жителям региона с оценки общеполитической ситуации в стране

Послание губернатора депутатам Тюменской областной думы Александр Моор начал с оценки общеполитический ситуации в России.
Глава региона доложит о положении дел в области и перспективах ее развития. В начале речи губернатор отметил патриотический подъем среди населения и готовность жителей региона отстаивать независимость страны.
Трансляция — здесь:
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru