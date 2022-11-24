Моор: поддержка армии - приоритетная задача для правительства Тюменской области

Поддержка армии - приоритетная задача для Правительства Тюменской области, подчеркнул губернатор Александр Моор во время послания депутатам облдумы.

По словам главы региона, задействованы большие административные ресурсы, средства из регионального бюджета для того, чтобы закупить дополнительное оборудование, снаряжение и одежду бойцам-добровольцам подразделениям "Тобол”, "Сибирь", "Тайга" и мобилизованным гражданам. Также оказывается помощь Ишимскому инженерно-саперному полку, тюменской Росгвардии. Для подготовки военнослужащих создан специальный инструкторский отдел на базе патриотического центра “Аванпост”.