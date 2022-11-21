Владимир Путин может поучаствовать в запуске репродуктора индейки в Тюменской области

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21 ноября президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске племенного центра по воспроизведению индейки в Тюменской области, сообщается на сайте Кремля в разделе анонсов для СМИ.

"В ходе мероприятия министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики. К разговору о развитии отрасли подключится ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота", - следует из анонса.

Трехстороннее соглашение о реализации инвестпроекта было подписано между правительством Тюменской области, ГК "Дамате" и Россельхозбанком в июле 2020 года. Запуск репродуктора позволит в десять раз сократить ввоз в страну инкубационного яйца индейки, сообщил ранее замгубернатора Владимир Чейметов.