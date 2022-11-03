Обязанности председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области будет исполнять Роман Малыгин

15:25 03 ноября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Исполняющим обязанности председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области назначен Роман Малыгин, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Малыгин имеет большой опыт взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными организациями. С 2013 года он возглавлял в администрации города Тюмени Комитет по межнациональным отношениям, а с начала текущего года занимает должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей", - говорится в сообщении. 

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2022