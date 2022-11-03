Обязанности председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области будет исполнять Роман Малыгин

Исполняющим обязанности председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области назначен Роман Малыгин, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Малыгин имеет большой опыт взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными организациями. С 2013 года он возглавлял в администрации города Тюмени Комитет по межнациональным отношениям, а с начала текущего года занимает должность заместителя председателя областного Комитета по делам национальностей", - говорится в сообщении.