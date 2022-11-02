Жителям Тюменской области вручили госнаграды за труд и профессиональные достижения

Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград прошла в правительстве Тюменской области в преддверии Дня народного единства, наград удостоены 39 жителей Тюменской области и 4 трудовых коллектива.

Патриотизм и профессионализм сегодня стали тождественными понятиями, а добросовестный труд – вклад гражданина России в суверенитет нашего государства, убеждена депутат Тюменской областной Думы Оксана Величко. Глава региона вручил ей медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Горжусь тем, что я – тюменец, что представляю Тюменскую область в Российской академии художеств. Приложу все свои силы, знания и опыт, чтобы поддержать дальнейшее развитие культуры и искусства в нашем регионе", – сказал председатель правления регионального отделения Творческого союза художников России Олег Васильев. Он стал первым в Тюменской области кавалером медали за труды в культуре и искусстве, которая была учреждена указом президента России в 2021 году.

"Мы видим, как хорошеют наши города. И в дальнейшем будем прилагать максимум усилий, чтобы они становились еще краше и комфортнее для людей", – заверила земляков главный инженер компании "Проект 2001" Лариса Диева, удостоенная благодарности губернатора Тюменской области.

Глава региона поблагодарил земляков за самоотдачу, профессиональное и неравнодушное отношение к своей работе, личный вклад в развитие Тюменской области.

"Каждый из вас бесконечно предан делу своей жизни. Вы своим ежедневным и добросовестным трудом стараетесь быть полезными и нашему региону, и всей стране", – обратился к награжденным Александр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор: