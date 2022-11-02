Татьяна Богданова продолжит руководить Казанским районом

17:15 02 ноября 2022
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На первом заседании Думы Казанского района выбрали главу муниципалитета, депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующей главы Татьяны Богдановой.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям. Мандат доверия впервые земляки выдали ей в 2010 году. Желаю Татьяне Александровне успехов в работе на благо жителей Казанского района.

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