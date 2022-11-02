Татьяна Богданова продолжит руководить Казанским районом

На первом заседании Думы Казанского района выбрали главу муниципалитета, депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующей главы Татьяны Богдановой.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Татьяна Александровна как никто лучше знает сильные и слабые стороны территории и ее жителей, умеет найти подход к людям. Мандат доверия впервые земляки выдали ей в 2010 году. Желаю Татьяне Александровне успехов в работе на благо жителей Казанского района.
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