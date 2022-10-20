Тюменская область отнесена к регионам базовым уровнем готовности

Согласно указу Президента РФ в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц (органов исполнительной власти), в Тюменской области, как и во многих регионах, с 19 октября объявлен уровень базовой готовности, в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) уполномочены принимать решения о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъекта р еализуют также следующие меры:

а) усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

б) введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Исходя из текста указа, в регионе будет создан оперативный штаб под руководством губернатора, в его состав войдут представители Минобороны, руководители региональных УМВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также представители органов публичной власти соответствующего субъекта Российской Федерации и организаций.