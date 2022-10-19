Международный форум местных властей "Города настоящего и будущего" пройдет в Тюмени

Пятьдесят представителей российских и зарубежных городов, Госдумы, ученые и эксперты 20 октября в Тюмени обсудят перспективы развития городской среды и выстраивание дополнительных контактов российских городов с коллегами из городов стран – членов СНГ, БРИКС, ШОС для осуществления взаимодействия в экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах.

Организаторами форума выступили Союз российских городов совместно с Фондом Горчакова при поддержке администрации города Тюмени и Правительства Тюменской области. 20 октября в Тюменском технопарке пройдет пленарная сессия "Города настоящего и будущего", ее откроет президент Союза российских городов и глава Тюмени Руслан Кухарук.

В качестве спикеров в сессии примут участие: председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, координатор проекта "Единой России" по импортозамещению Сергей Морозов, представитель МИД России в городе Екатеринбурге Александр Харлов, вице-президент Китайской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами и Международной ассоциации дружбы городов Китая Юань Минданао и другие представители национальных правительств и местных властей.

Участники форума посетят экспозиции XV Тюменской цифровой выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2022". После пройдут обсуждения трех тематических линий:

"Цифровое инновационное управление городом. Лучшие российские и международные практики";

"Устойчивое функционирование и комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры. Российский и международный опыт";

"Импортозамещение и параллельный импорт как стратегическая и тактическая задачи обеспечения функционирования и развития городского хозяйства. Российский и международный опыт".