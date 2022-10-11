Александр Моор вернулся в тройку медиарейтинга губернаторов Урала

15:28 11 октября 2022
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Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2022 года.

Глава Тюменской области Александр Моор вернулся на третью строчку рейтинга Уральского федерального округа и на девять позиций поднялся в национальном рейтинге - там он 26-й.

По мнению аналитиков "Медиалогии", повышение рейтинга Моора стало следствием следующих событий:

Моор рассказал, какая работа ведется на территории региона в рамках частичной мобилизации.

Моор выступил на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2022.

Моор сообщил о назначении на должность спикера облдумы Фуата Сайфитдинова.

Моор поздравил жителей региона с Днем знаний.

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