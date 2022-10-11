Александр Моор вернулся в тройку медиарейтинга губернаторов Урала

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2022 года.

Глава Тюменской области Александр Моор вернулся на третью строчку рейтинга Уральского федерального округа и на девять позиций поднялся в национальном рейтинге - там он 26-й.

По мнению аналитиков "Медиалогии", повышение рейтинга Моора стало следствием следующих событий: