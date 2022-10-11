Александр Моор вернулся в тройку медиарейтинга губернаторов Урала

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинги губернаторов за сентябрь 2022 года.
Глава Тюменской области Александр Моор вернулся на третью строчку рейтинга Уральского федерального округа и на девять позиций поднялся в национальном рейтинге - там он 26-й.
По мнению аналитиков "Медиалогии", повышение рейтинга Моора стало следствием следующих событий:
Моор рассказал, какая работа ведется на территории региона в рамках частичной мобилизации.
Моор выступил на пленарной сессии Промышленно-энергетического форума TNF-2022.
Моор сообщил о назначении на должность спикера облдумы Фуата Сайфитдинова.
Моор поздравил жителей региона с Днем знаний.
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