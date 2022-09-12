Игорь Халин поблагодарил жителей Тюменской области за участие в голосовании

Избирательная кампания в Тюменской области была спокойной и выдержанной. Все участники процесса уважительно относились друг к другу. Форс-мажорных, чрезвычайных, внештатных ситуаций нет, сообщает информационный центр правительства ТО со ссылкой на председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина.

"Я хотел бы поблагодарить наших избирателей за то, что, несмотря на осеннюю погоду, вы пришли на избирательные участки, приняли участие в голосовании на муниципальных выборах. И отдельная благодарность избирателям второго округа на Ямале", - отметил Халин.

Мандаты распределились следующим образом:

🔹95 — "Единая Россия";

🔹1 — самовыдвиженец (Сладковский район);

🔹2 — КПРФ (Вагайский район);

🔹2 — ЛДПР (Вагайский и Ишимский районы).

Более 54% — явка среди избирателей Вагайского района, более 63% — активность Упоровского, Ишимского, Тобольского районов, более 70% — Армизонского, Сладковского, Ярковского районов. Досрочно в Тюменской области проголосовали 4 186 человек (6,32%), по округу №2 (Надымскому) — 4 328 (3,72%).