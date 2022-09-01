Моор: развитие школ в приоритете властей

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём знаний.
"На протяжении последних лет и в ближайшие годы строительство современных школ остается нашей приоритетной задачей", - отметил Моор.
По словам губернатора, знаковым событием в этом году стал и запуск в Тюмени центра "Новое поколение" – регионального аналога знаменитого "Сириуса". Одаренные дети в нем смогут развивать свои таланты, реализовывать творческий потенциал.
Отдельно губернатор поздравил первоклассников и будущих выпускников:
Ребята, сегодня у вас начинается долгий и интересный путь к знаниям. Пусть каждый ваш день будет полон удивительных открытий и интересных встреч.
Дорогие выпускники! Впереди у вас сложный и ответственный год. Удачи вам, целеустремленности и успехов на экзаменах.
Уважаемые педагоги и родители!Уверен, новый учебный год будет успешным. Взаимопонимания, здоровья вам и вашим близким!
В новом учебном году в регионе 243 тысяч школьников, более 26,тысячи - первоклассники.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru