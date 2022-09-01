Моор: развитие школ в приоритете властей

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём знаний.

"На протяжении последних лет и в ближайшие годы строительство современных школ остается нашей приоритетной задачей", - отметил Моор.

По словам губернатора, знаковым событием в этом году стал и запуск в Тюмени центра "Новое поколение" – регионального аналога знаменитого "Сириуса". Одаренные дети в нем смогут развивать свои таланты, реализовывать творческий потенциал.

Отдельно губернатор поздравил первоклассников и будущих выпускников:

Ребята, сегодня у вас начинается долгий и интересный путь к знаниям. Пусть каждый ваш день будет полон удивительных открытий и интересных встреч.

Дорогие выпускники! Впереди у вас сложный и ответственный год. Удачи вам, целеустремленности и успехов на экзаменах.

Уважаемые педагоги и родители!Уверен, новый учебный год будет успешным. Взаимопонимания, здоровья вам и вашим близким!