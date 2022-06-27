Тюмень будет претендовать на звание молодежной столицы

В России ежегодно будут выбирать молодежную столицу, определять ее будут с помощью голосования, Тюмень может смело претендовать на это название, считают в информцентре Тюменской области.

В Тюменской области 28% жителей - молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, есть 8 мультицентров, около 1 600 молодежных мероприятий состоялось только в 2022 году, в них приняли участие более 100 тысяч молодых людей.

"Тюмень готова претендовать на звание "Молодежная столица России". Статус дает приоритетное право на включение в программу комплексного развития молодежной политики в регионах страны", - отмечают в информцентре.

Сбор заявок от городов продлится до 1 октября. Народное онлайн-голосование стартует с 1 ноября. О старте конкурса сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко 26 июня. Планируется, что в молодежную столицу будут стекаться все основные молодежные проекты, конкурсы и фестивали. При этом Сергей Кириенко отметил, что в России есть десятки городов, которые могут претендовать на это звание.