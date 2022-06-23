Юрию Коневу присвоено звание "Почетный гражданин Тюменской области"

Политик, ученый, общественный деятель Юрий Конев стал Почетным гражданином Тюменской обалсти. За это решение проголосовали сегодня депутаты облдумы кандидатура рекомендована Комитетом областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Почетное звание Коневу присвоено за выдающиеся заслуги в сфере общественной и государственной деятельности, способствующие всестороннему развитию Тюменской области, и значительный личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

На сайте думы отмечается, что Юрий Конев в четвертом и пятом созывах возглавлял комитет областной Думы по аграрным вопросам и земельным отношениям. При его активном участии проводилась системная и последовательная работа, принимались законодательные акты, направленные на развитие всех отраслей сельского хозяйства. Был решен главный вопрос – обеспечение продовольственной безопасности.

"Благодаря активной позиции Конева решены многие сложные вопросы, с которыми сталкивались сельские территории юга области. Есть проекты, которые реализуются сегодня именно с подачи Юрия Михайловича", - подчеркнул глава аграрного комитета облдумы Владимир Ковин.

Юрий Конев – опытный управленец, работал два созыва в Госдуме РФ и три – в региональном парламенте. "Внес огромный вклад в становление Тюменской области как уникального сложно-построенного субъекта Федерации, отстаивал свою позицию о самостоятельности нашей территории на федеральном уровне. Конев – основатель мощной педагогической школы. Когда был ректором Тобольского государственного пединститута им. Д.И. Менделеева, он создал уникальный вуз. В то время была сформирована сильная образовательная и культурная среда", - сообщает пресс-служба облдумы.