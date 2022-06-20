Тюменскую таможню возглавил Владимир Зябко

Новым начальником Тюменской таможни назначен Владимир Зябко, в областном правительстве состоялась ознакомительная встреча.
Нового руководителя таможни губернатору Александру Моору представил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Владимир Александрович Зябко в таможенных органах с 2001 года. Награжден медалями "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II, III степеней, нагрудным знаком "Отличник таможенной службы". Ранее занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни.
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