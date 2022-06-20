Тюменскую таможню возглавил Владимир Зябко

Владимир Александрович Зябко в таможенных органах с 2001 года. Награжден медалями "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II, III степеней, нагрудным знаком "Отличник таможенной службы". Ранее занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru