Тюменскую таможню возглавил Владимир Зябко

16:06 20 июня 2022
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Новым начальником Тюменской таможни назначен Владимир Зябко, в областном правительстве состоялась ознакомительная встреча. 

Нового руководителя таможни губернатору Александру Моору представил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Владимир Александрович Зябко в таможенных органах с 2001 года. Награжден медалями "Дмитрий Бибиков", "За службу в таможенных органах" I, II, III степеней, нагрудным знаком "Отличник таможенной службы". Ранее занимал пост первого заместителя начальника Уральской электронной таможни.

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