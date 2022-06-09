Губернатор Тюменской области 21 июня ответит на вопросы жителей региона

Прямая линия с губернатором пройдет в соцсетях 21 июня, об этом Александр Моор сообщил в своём Telegram-канале. Вопросы принимаются в коментариях к постам в Vk и Ok.

"Дорогие земляки! 21 июня проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканале "Тюменское время". О волнующих вас темах пишите в комментариях "ВКонтакте" и "Одноклассниках" - предложил губернатор.

Помимо соцсетей, обращения принимаются на автоответчик – 8 (3452) 515-212.

Начало прямого эфира - в 17:00.