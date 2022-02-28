Губернатор Ямала завел личный Telegram-канал

10:18 28 февраля 2022
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Дмитрий Артюхов 27 февраля завел личный Telegram-канал.

"Дорогие земляки, теперь будем общаться с вами и в Telegram. В этом канале буду рассказывать о ямальцах и жизни нашего округа. Присоединяйтесь!", - написал губернатор в первом посте. 

На данный момент у канала главы Ямала более 500 подписчиков, комментарии к постам открыты. 

"Дмитрий рады Вашему каналу, а главно спасибо, что открыли комментарии, не все главы наших городов это сделали, так что там информация так сказать в одну сторону", - прокомментировал пост один из подписчиков (орфография и пунктуация автора).

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