Губернатор Ямала завел личный Telegram-канал

Дмитрий Артюхов 27 февраля завел личный Telegram-канал.

"Дорогие земляки, теперь будем общаться с вами и в Telegram. В этом канале буду рассказывать о ямальцах и жизни нашего округа. Присоединяйтесь!", - написал губернатор в первом посте.

На данный момент у канала главы Ямала более 500 подписчиков, комментарии к постам открыты.

"Дмитрий рады Вашему каналу, а главно спасибо, что открыли комментарии, не все главы наших городов это сделали, так что там информация так сказать в одну сторону", - прокомментировал пост один из подписчиков (орфография и пунктуация автора).