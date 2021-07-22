Тюменский историк: президент в своей статье призывает Россию и Украину к единству

12 июля на сайте kremlin.ru вышла статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Статья вызвала активную публичную полемику на тему отношений России и Украины.

Своим мнением на эту тему поделились историки, общественники и жители Тюмени. "Президент призывает страны к единству" - отмечает историк Попкова Валентина Павловна. "Русские и украинцы – один народ, единое целое. Со времен Древней Руси русских и украинцев объединяли один язык (древнерусский), хозяйственными и государственными связями, православной верой" - уточняет эксперт.



Однако в разные времена находились националисты, которые ради политической выгоды стремились раздробить единство украинцев и русских для создания отдельных государств.



"Я лично помню, как мои родственники и знакомые в 1991 году в одночасье оказались "за границей". Но и в этой ситуации Россия не только содействовала становлению Украины как отдельного государства, но и вплоть до 2014 года укрепляла сотрудничество и налаживала всевозможные связи" - делится своим мнением Юрий Абрамов.

По мнению общественников радикалы и неонацисты, действуя в корыстных политических интересах, способствовали расколу сотрудничества. Цель – превратить Украину в барьер, отделяющий Россию от Европы. Однако эта ассимиляция носит искусственный характер. По сей день народы России и Украины соединяют исторические, культурные и родственные связи.



Стоит отметить, что спустя неделю после публикации статьи Путина депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что Украину ждут тяжёлые времена из-за отсутствия правильной реакции Киева. По его мнению, власти Украины не увидели призывов к миру в статье Владимира Путина. "Похоже, нас ждут тяжелые времена", — сказал Кузьмин, отметив, что ни МИД Украины, ни офис президента, ни СНБО "так ничего и не поняли".