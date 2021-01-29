"Справедливая Россия", "Патриоты России" и "За правду" решили объединиться в одну партию

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" подписали Манифест об объединении. Как сообщается 28 января на сайте "СР", документ подписали лидеры партий Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин. В Манифесте определены идеологические основы объединения, его планы и задачи, а также выработаны шаги по его реализации.

Коалиция создается на базе "Справедливой России", в основе которой идеология социал-демократов и модернизированного социализма. В Госдуме у партии 23 места из 450. У партий "За правду" и "Патриоты России" нет мест в Госдуме.

Предполагается, что новую политическую организацию может возглавить лидер справедливороссов Сергей Миронов, а на выборах в Госдуму в федеральный список укрупненной "СР" войдут три кандидатуры: Миронов, Прилепин, Семигин.

Перед новой левой коалицией стоят задачи по формированию второй по численности и влиянию лево-консервативной фракции в Госдуме восьмого созыва. "Мы объединяемся, в том числе рассчитывая на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму, но не это главное... Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране, и мы сегодня призываем к объединению всех левых сил",— цитирует Миронова издание "Коммерсант".

Чтобы принять участие в выборах в Госдуму, у новой партии должны быть зарегистрированы региональные отделения более чем в 50% субъектов РФ. В связи с объединением, 22 февраля в Москве партии синхронно проведут съезды, на которых, как ожидается, будут приняты необходимые изменения в партийный устав и состоится избрание руководящих органов.

26 января президиум центрального совета "СР" обсудит проект совместного манифеста.