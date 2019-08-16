В Тюмени откроют две новые дорожные развязки

В субботу, 17 августа, в Тюмени откроют сразу два долгожданных дорожных объекта. Это развязка на пересечении улиц Федюнинского и Монтажников и последний участок кольцевой автодороги (в районе поселка Боровский). Запуск движения по Тюменской кольцевой автодороге жители и гости города смогут увидеть в прямом эфире. На открытии также пройдет награждение лучших строителей, дорожников и мостовиков.

Трансляцию с места событий устроят на большом экране, расположенном в шатре на площади 400-летия Тюмени. Начнется она в 10:30. Посмотреть на знаковое для региона событие приглашаются все желающие. Помимо открытия кольцевой, гостей мероприятия ждет интересная викторина, посвященная 75-летию Тюменской области. Три участника, которые продемонстрируют лучшие знания о родном крае, получат в подарок фотокнигу "Земля больших людей", изданную специально к юбилею области, сообщает пресс-служба губернатора.