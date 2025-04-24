Среди кандидатов на обучение в "Боевом кадровом резерве" 8 женщин и юноша

Пока участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" морально готовятся к онлайн-собеседованию, губернатор Александр Моор решил немного рассказать о них.

"Мы внимательно изучили заявки кандидатов. Всего их 661. Среди них – 7 женщин. Самому юному участнику – 18 лет, а старшему – 66. В биографиях тех, кто присоединился к "Боевому кадровому резерву", есть интересные факты. Например, один из участников награждён тремя орденами Мужества. Есть герой, спасший ребёнка из ледяной воды, и медсестра, которая ещё и имеет 15-летний опыт работы кинологом. Убеждён, что наш проект даст хорошие возможности всем участникам послужить Родине и в мирной жизни", - отметил Александр Моор в своем телеграм-канале.

Губернатор напомнил, что "Боевой кадровый резерв" является аналогом инициированного президентом федерального проекта "Время героев", адаптированным под региональные возможности, цели и задачи, к тому же в тюменском могут участвовать люди не только с высшим, но и со средним профессиональным образованием.

Ранее сообщалось, что на первый поток обучения наберут не менее 60 человек из числа ветеранов СВО. Участвующие в проекте военнослужащие, находящиеся в зоне спецоперации, обучение будут проходить по возращении домой.