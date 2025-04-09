На горячую "паводковую" линию поступило уже 100 звонков

Жители Тюменской области направили 100 обращений по вопросам паводка на горячую линию 122.

Наибольшее количество звонков поступило из Ишимского района и города Ишима.

Горячая линия начала функционировать 27 марта. За две недели работы наиболее часто задаваемые вопросы касались следующих тем:

▪️ уровень воды в реках;

▪️ попадает ли территория под режим ЧС;

▪️ строительство дамб и других гидротехнических объектов.

Станислав Логинов, директор областного департамента информатизации, отметил: "Мы продолжаем внимательно наблюдать за паводковой ситуацией и фиксировать обращения жителей на горячей линии 122. Граждане и оперативные службы также пользуются возможностями карты паводка на Геопортале Тюменской области, которая содержит актуальные сведения об уровне воды в регионе, разливах, перекрытиях и прочую полезную информацию: с конца марта его просмотрели почти 9 тысяч раз".

По номеру 122 жители могут узнать о зонах подтопления, эвакуации, пунктах временного размещения и другую важную информацию.



📌 Горячая линия работает ежедневно с 7:30 до 20:00 по тюменскому времени.