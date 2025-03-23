Стоит ли покупать семена у коллекционеров, ответили агрономы

Именно у коллекционеров можно приобрести экзотический и нужный сорт, именно тот который вам хочется испробовать посадить на своем садовом участке.

К одному из минусов такой покупки можно отнести, получение другого сорта. И не факт, что коллекционер напутал сорта. Обязательно учитывайте с какого региона вы закупаете семена. Создавая определенный сорт, он был посеян на другом виде почвы и другом агрофоне, отличающегося от вашего садового участка. Возможно приобретая семенной материал на Кубани, он будет иметь другие вкусовые признаки и менее подвержен болезням. А в наших условиях возможно этот сорт раскроется иначе.

Один из важных возможных минусов, может быть адаптированность к фитопатогенам, - считают агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. Есть вероятность, где происходит отбор на семена, достаточно высокий и правильный агрофон и нет там многих возбудителей, которые есть у вас в огороде. В связи с этим, рано или поздно, семена ваши потеряют врожденный иммунитет к болезням. При переносе на достаточно средний агрофон - растение, привыкшее к более высокому уровню питания, тепла и света, будет ослаблено и поражаться болезнями и патогенами сильнее.

Конечно, есть еще и банальный пересорт. Такая информация тоже есть, коллекционеры страдают им очень редко. Но бывает.

И помните, приобретая семена с другого региона, с другими климатическими показателями, почвами, водным составом, есть вероятность, что вы не получите ожидаемый результат, о котором говорил коллекционер, - сообщает КП-Тюмень.